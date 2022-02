BRVM : L’action Solibra cotée à 167 700 FCFA ce mardi 22 février 2022.

Entre la journée du 21 février 2022 où il cotait à 160 000 FCFA et celle du 22 février 2022, le titre Solibra a connu une augmentation de 7 700 FCFA. Malgré cette forte hausse de cours, Solibra Côte d’Ivoire occupe la deuxième place du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 4,81% à 167 700 FCFA), derrière le titre SMB Côte d’Ivoire (plus 4,83% à 7 495 FCFA) et devant Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,38% à 2 500 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 2,74% à 750 FCFA) et BOA Mali (plus 1,40% à 1 450 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 1 670FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 3 750 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 880FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,33% à 1 075 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 7,31% à 1 015 FCFA).



Du côté des indices, la baisse, entamée lors de la séance de bourse du lundi 21 février 2022, s’est poursuivie. L’indice BRVM composite a ainsi perdu 0,21%(après avoir régressé de 0,22%) à 211,55 points contre 212,00 points la veille. Quant à l’indice BRVM 10, il a aussi enregistré une baisse de 0,03%(comme la veille) à 158,88 points contre 158,92 points précédemment.



La baisse de l’indice composite a impacté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui est passée de 6381,597 milliards de FCFA le 21 février à 6368,113 milliards de FCFA ce 22 février, soit une baisse de 13,484 milliards de FCFA.



De son côté, le marché des obligations est en hausse de 321 millions à 7497,915 milliards de FCFA contre 7497,594 milliards de FCFA précédemment.



Le marché est toujours dans la dynamique des fortes transactions, enregistrant 10,815 milliards de FCFA contre 6,901 milliards de FCFA la veille.

