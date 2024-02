BRVM : La capitalisation du marché obligataire boostée de 119,655 milliards FCFA ce 7 février 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 198,223 milliards de FCFA la veille à 10 317,878 milliards de FCFA ce mercredi 7 février 2024. A l’origine de cette forte augmentation, il y a la première cotation des emprunts obligataires intitulés <<TPCI 5,90% 2023-2028>> et <<TPCI 6,00% 2023-2030>> d’un montant total de 119,004 milliards de FCFA, admis au compartiment des obligations de la BRVM.



Ces emprunts obligataires avaient été émis par le Trésor Public de Côte d’Ivoire dans le but de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits dans le budget de l’année 2023 de l’Etat de Côte d’Ivoire. L’opération de diffusion de ces titres dans le public avait été faite du 26 septembre au 10 octobre 2023 au prix de 10 000 FCFA l’obligation.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 16,769 milliards de FCFA, se situant à 7 706,747 milliards de FCFA contre 7 723,516 milliards de FCFA le 6 février 2024.



Du côté des indices, on note un repli. L’’indice Composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,22% à 207,16 points contre 207,61 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,17% à 103,88 points contre 104,06 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une régression de 0,03% à 96,63 points contre 96,66 points précédemment.



La valeur des transactions est redescendue à 316,952 millions de FCFA contre 537,577 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,32% à 495 FCFA), BOA Mali (plus 3,08% à 1340 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,83% à 545 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 1,79% à 855 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (plus 1,38% à 1 470 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 6 1 290 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 2 000 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,27% à 740 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 1,77% à 6 090 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,73% à 1 700 FCFA).



Oumar Nourou







