BRVM : Le cours du titre ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire enregistré 3,23% de hausse hebdomadaire.

<<L’action du spécialiste du crédit-bail en Côte d’Ivoire s’est distinguée parmi les meilleures performances du marché actions au cours de la semaine écoulée grâce à des achats spéculatifs>>, souligne CGF Bourse. C’est ce qui a fait que le volume des échanges sur le titre a atteint 2 515 actions contre seulement 146 actions échangées la semaine précédente. Ce qui a entraîné une hausse du cours du titre à 800 FCFA contre 775 FCFA à la clôture de la semaine précédente.



Selon toujours, la SGI, la société n’a pas une régularité exemplaire dans la publication de ses rapports d’activités à destination du marché. Ses dernières données publiées remontent au 24 juin 2024, faisant état d’un résultat net déficitaire de 579 millions de FCFA à fin 2023, contre une perte de 235 millions de FCFA au 31 décembre 2022.



Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est ainsi occupé par ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire (+3,23%à 800 FCFA), suivie par Orange Côte d’Ivoire (+2,91% à 17 500 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (+2,49% à 1 850 FCFA).



En revanche, SMB Côte d’Ivoire a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire de cours avec -15,00%. CGF Bourse note dans sa revue que la baisse de la capitalisation boursière du producteur ivoirien de bitumes a eu lieu sous l'effet d'une pression vendeuse exercée sur le titre. <<Les vendeurs ont ainsi pris l’ascendant sur les acheteurs durant la semaine en faisant replier le titre à 7 480 FCFA, soit à son plus bas niveau depuis mars 2023>>, souligne la SGI.



Elle ajoute que les échanges sur la semaine ont cependant concerné 4 903 titres contre 3 129 titres échangés il y a une semaine en dépit d’un manque de contrepartie à l’achat sur le titre. La SMB a enregistré un résultat net en baisse de 55,82% à 5,38 milliards FCFA au troisième trimestre 2024 contre 12,17 milliards FCFA au troisième trimestre 2023, justifié par la baisse de ses marges consécutive à l’arrêt des travaux des chantiers liés à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.



Le Top 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (-15,00% à 7 480 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (-8,97% à 660 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (-8,33% à 550 FCFA).



Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine du 13 au 17 janvier 2025 par une capitalisation boursière de 10 581,88 milliards FCFA contre 10 624,08 milliards FCFA au 10 janvier 2025 en régression de 0,40%.



Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des obligations « BIDC.O5 - BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 » et « SNTS.O2 - SONATEL 6,50% 2020-2027 », et par la baisse des prix des obligations « TPCI.O72 - TPCI 5,65% 2022-2029 » (-2,00%) et « EOS.O8 - ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 » (-5,50%).



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 382,18 millions FCFA contre 179,45 millions FCFA la semaine précédente, soit une progression de 112,98% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 25 000 titres de l’obligation « EOS.O8 - ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 » pour une valeur globale de 236,25 millions FCFA.



La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,11% à 20 569,22 milliards FCFA.



Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il suit la même tendance haussière, se situant à 11,20x le 17 janvier contre 11,10x le 10 janvier 2025. Il en est de même du rendement moyen du marché qui s’est établie à 9,36% contre 9,13% le 10 janvier 2024.



