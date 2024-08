BRVM : Le marché enregistre 3,298 milliards de FCFA de valeur transigée ce 20 août 2024.

La valeur des transactions s’est élevée au-dessus de la barre symbolique du milliard de FCFA, la transaction moyenne quotidienne de la BRVM. Depuis, le vendredi 16 août 2024, le marché peinait à atteindre le milliard de FCFA, s’établissant à 878,942 millions de FCFA et 728,415 millions de FCFA le lundi 19 août 2024.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 17,318 milliards, passant de 9 291,474 milliards de FCFA la veille à 9 308,792 milliards de FCFA ce mardi 20 août 2024.



Celle du marché obligataire connait aussi une hausse de 4,941 milliards, à 10 424,600 milliards de FCFA contre 10 419,659 milliards de FCFA la veille.



L’indice BRVM composite a ainsi enregistré une progression de 0,19% à 250,22 points contre 249,75 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,19% à 125,64 points contre 125,40 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en augmentation de 0,13% à 111,75 points contre 111, 60 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 5 160 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 4,84% à 6 285 FCFA), BOA Mali (plus 2,39% à 2 140 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 1,30% à 2 345 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 1,03% à 9 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 600 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,49% à 720 FCFA), BOA Sénégal (moins 5,56% à 4 925 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,64% à 1 060 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 2,36% à 8 290 FCFA).

Oumar Nourou