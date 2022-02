BRVM : Le marché obligataire renoue avec la baisse au début du mois de février

Cette capitalisation est en effet passée de 7278,410 milliards de FCFA le 31 janvier 2022 à 7271,208 milliards de FCFA ce 1er février 2022, soit une baisse de 7,202 milliards.



Celle du marché des actions a, en revanche, enregistre une hausse de 8,07 milliards de FCFA à 6156,267 milliards de FCFA contre 6148,197 milliards de FCFA la veille.



Au niveau de la valeur totale des transactions, on a dépassé les 2 milliards, avec une réalisation s’établissant à 2,432 milliards de FCFA contre 1,326 milliard de FCFA le 31 janvier 2022.



Du côté des indices, des fortunes diverses sont relevées. L’indice BRVM 10 a ainsi enregistré une légère baisse de 0,08% à 155,47 points contre 155,60 points la veille. Par contre, l’indice composite a enregistré une hausse de 0,13% à 204,51 points contre 204,24 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres ETI Togo (plus 4,76% à 22 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 2 300 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,29% à 6 205 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,07% à 895 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 1 175 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Total Sénégal (moins 4,76% à 2 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 4,63% à 2 060 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA), Servair Abidjan (moins 3,58% à 1 615 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,20% à 605 FCFA).



Oumar Nourou

