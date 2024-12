BRVM : Le titre Vivo Energy Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 avec une hausse de cours de 5,29%.

Le cours de cette valeur est ainsi passe de 850 FCFA la veille à 895 FCFA ce 17 décembre 2024, soit une augmentation de 40 FCFA. En dehors de Vivo Energy Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,00% à 515 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 2,39% à 2 355 FCFA), BOA Benin (plus 0,82% à 3 700 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 0,70% à 2 160FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 1 040 FCFA), Total Cote d’ivoire (moins 7,04% à 2 180 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (moins 5,84% à 7 250 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 5,76% à 13 100 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 5,48% à 690 FCFA).



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 1,116 milliard FCFA contre 523,663 millions FCFA le 16 décembre 2024.



Concernant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 67,525 milliards FCFA, en passant de 10 068,005 milliards FCFA la veille à 10 000,480 milliards FCFA ce mardi 17 décembre 2024.



Celle du marché obligataire s’est établie à 10 336,700 milliards FCFA contre 10 355,975 milliards la veille, soit un repli de 10,691 milliards.



Les indices sont tous en zone rouge. L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une baisse de 0,67% à 273,88 points contre 275,73 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a régressé de 0,46% à 137,42 points contre 138,05 points précédemment. Il en est de même de l’indice BRVM Prestige qui a cédé 0,80% à 111,02 points contre 111,92 points la veille.



Oumar Nourou





Au terme de la séance de cotation de ce mardi 17 décembre 2024, le titre Vivo Energy Côte d’Ivoire, qui opère dans la distribution de produits d’hydrocarbures, figure à la tête du Top 5 du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de son cours de 5,29%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-Vivo-Energy-...