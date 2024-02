BRVM : Les activités du marché entament la semaine en baisse.

La valeur des transactions est ainsi passée de 613,393 millions de FCFA le vendredi 2 février 2023 à 380,196 millions de FCFA ce lundi 5 février 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est repliée de 2,608 milliards, s’élevant à 7731,225 milliards de FCFA contre 7 733,833 milliards de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 10 200,284 milliards de FCFA.



Concernant les indices, c’est le repli général. C’est ainsi que l’indice composite (indice général de la Bourse) a fini la séance de ce lundi 5 février 2024 en accroissement de 0,03% à 207,81 points contre 207,88 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a enregistré une baisse de 0,11% à 104,18 points contre 104,29 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte régression avec 0,27% à 96,49 points contre 96,75 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 6 640 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 1 390 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,82% à 470 FCFA), BOA Sénégal (plus 1,54% à 3 300 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 1,46% à 1 740 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 1 625 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 6 995 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,04% à 5 700 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 0,80% à 4 350 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 0,70% à 2 135 FCFA).

Oumar Nourou

A l’exception du marché obligataire, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont entamé la semaine du 5 au 9 février 2023 en baisse.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-activites-du-marc...