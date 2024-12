BRVM : Les trois indices phares de nouveau au vert, ce 3 décembre 2024

L’indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,29% à 274,15 points contre 273,36 points la veille. De même, l’indice BRVM 30 a gagné 0,08% à 136,97 points contre 136,86 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige termine la séance de cotation en hausse de 0,50% à 112,00 points contre 111,44 points la veille.



Du fait la hausse des indices, la capitalisation boursière du marché des actions s’est retrouvée bonifiée de 28,665 milliards FCFA avec une réalisation qui se situe à 9 914,218 milliards FCFA contre 9 885,553 milliards FCFA le lundi 2 décembre 2024.



Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 24,026 milliards, passant de 10 456,183 milliards FCFA la veille à 10 432,157 milliards FCFA ce mardi 3 décembre 2024.



La valeur totale des transactions est de nouveau en hausse, se situant à 1,325 milliard FCFA contre 384,446 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 14 990 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,41% à 415 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,88% à 1 800 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 900 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (plus 3,97% à 1 440 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Burkina Faso (moins 5,66% à 3 000 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 5 700 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,42% à 605 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 2,14% à 685 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,52% à 1 950 FCFA).

Oumar Nourou