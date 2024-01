BRVM : Les trois indices phares se retrouvent en zone rouge avec des replis variables.

L’indice composite (indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une baisse de 0,39%( après une légère hausse de 0,01% précédemment) à 207,75 points contre 208,57 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a, pour sa part, enregistré un repli de 0,44% (après une légère baisse de 0,07% la veille) à 104,42 points contre 104,88 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une forte baisse de 1,17% (après avoir progressé de 0,15% la veille) à 97,93 points contre 99,09 points le mardi 23 janvier 2024.





Concernant la valeur des transactions, elle s’est établie à 389,064 millions de FCFA contre 108,519 millions de FCFA le mardi 23 janvier 2024.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 30,55 milliards, avec une réalisation de 7 728,881 milliards de FCFA contre 7 759,431 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse, passant de 10 212,679 milliards de FCFA la veille à 10 212,617 milliards de FCFA ce mercredi 24 janvier 2024.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 580 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,63% à 885 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 1 035 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 2,10% à 6 800 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,28% à 790 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,43% à 2 305 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,57% à 1 705 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,97% à 2 235 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,64% à 9 000 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 1,46% à 1 350 FCFA).



Oumar Nourou







