BRVM : Plus de 2 milliards FCfa de transactions enregistrés ce 19 avril 2023.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|





La valeur des transactions s’est en effet établie à 2,022 milliards de FCFA contre 296,388 millions de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions est en baisse de 28,318 milliards, passant de 7414,909 milliards de FCFA le 17 avril à 7386,591 milliards de FCFA ce 19 avril 2023.





Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 4,802 milliards, à 9985,929 milliards de FCFA contre 9990,731 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, c’est une baisse généralisée qui est notée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,38% à 198,55 points contre199,31 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est replié de 0,44% à 99,24 points contre 99,68 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,86% à 103,21 points contre 104,11 points la veille.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,95% à 3 000 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,74% à 1 980 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 6 400 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 1,29% à 6 695 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 0, 91% à 1 110 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Total Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 4 800 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,42% à 705 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,09% à 4 550 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,81% à 1 210 FCFA).



Oumar Nourou







Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec les fortes transactions à l’issue de la séance de ce mercredi 19 avril 2023 avec plus de 2 milliards FCFA enregistrés.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Plus-de-2-milliards-F...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook