BT93 frappe fort avec la vidéo Le Boulet d'l'art et essai Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

BT93 donne une suite à son album, un des chocs pop de cette année. Après la critique du monde du travail, et des convenances, il s'en prend avec tendresse et une pointe d'ironie au petit milieu du cinéma, qu'il épingle avec le brillant Le Boulet d'l'art et essai. Rééditées et reliftée...





Source : BT93 alias Bernard Tanguy, sort un nouveau single, dans lequel il se moque avec beaucoup de piquant sur le monde du cinéma d'art et essai. Un titre pop, aussi drolatique que mélodique, à regarder jusqu'au bout.Source : https://www.podcastjournal.net/BT93-frappe-fort-av...

Accueil Envoyer à un ami Partager