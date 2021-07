Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket: « Je range la hache de guerre » Toutes les personnalités sportives étaient pratiquement, présentes hier, à la Maison de la Presse pour ergoter sur les maux dont souffre le basket sénégalais. Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket qui n’a pas raté ce rendez-vous, a tenu un discours, loin de passer inapercu. Et, il a promis de faire la paix avec Me Babacar Ndiaye, le temps de l’Afrobasket.





« A partir du 24 août 2021, je vais ranger la hache de guerre pour le basket. Et, je suis prêt à me déplacer jusqu’à Kigali pour supporter mon équipe. Je suis prêt à tout, quitte à mettre mes moyens pour la victoire du Sénégal », a promis Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket.



Ainsi, il n’a pas apprécié le fait que Me Ndiaye ait quitté le panel, alors que les travaux n’étaient pas terminés. « Si nous tous, sommes là pour parler des difficultés du basket, je ne comprends pas qu’il parte avant la fin. Je pense qu’il est le principal concerné et la dernière décision lui revient. A mon avis, il doit rester jusqu’à la fin des travaux. L’association de la presse m’a invité, mais, je suis venu pour lui », a-t-il dit.



