Babacar Gaye, porte-parole PDS : « Karim doit revenir au Sénégal, pour qu’ensemble, nous puissions travailler pour sa victoire en 2019… »

Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, a enfin décidé, lors d’une Assemblée générale de clarification tenue ce week-end, à Kaffrine, a confirmé leur option de faire de Karim Wade leur candidat lors des prochaines élections présidentielles, 2019. Mais dit-il, pour ce faire, Wade-fils, doit de Doha, revenir au sénégal.



« Les libéraux de Kaffrine confirment aujourd’hui, leur option de faire de Karim Wade, leur candidat. Mais, en insistant sur la nécessité que celui-ci soit présent sur le terrain, pour accompagner les troupes. Car il est évident aujourd’hui, que le rôle de Karim Wade et son implication dans le travail politique au Sénégal, sont devenus une nécessité absolue. Donc, de Doha, Karim doit revenir au Sénégal, pour qu’ensemble, nous puissions travailler pour sa victoire en 2019.



C’est la raison principale pour laquelle nous allons nous battre pour que ce parrainage de Macky Sall ne soit pas validé. Car, s’il est validé, les choses seront très différentes pour nous. Et pour ce faire, le PDS se donnera tous les moyens pour faire face à Macky Sall. Car, nous, nous savons très bien que le parrainage qui est très dangereux, est un cheval de Troie, que le président de la république utilise pour éliminer ses adversaires politiques.



Le Pds n’a pas de problèmes pour collecter 1 million de signatures, seulement nous ne souhaitons pas que l’article L57 soit modifié. Sinon, Macky Sall mettra en place les nouvelles règles et en ce moment, il aura tout mis en œuvre pour éliminer ses potentiels adversaires », atteste-t-il.













L’Observateur