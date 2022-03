Babacar Mboup And Samm Djiko Yi: "Imam Ndao participe à l'éveil des consciences, il n'est pas..." Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 16:35 | | 2 commentaire(s)| Le président de l'Association And Samm Djiko Yi, Babacar Mboup, estime que l'imam Alioune Badara Ndao "participe à l'éveil des consciences. Je pense qu'il aurait bénéficié d'un meilleur sort s'il était originaire d'un autre pays". A l'en croire, "toute cette affaire n'est que manipulation, causant du tort à des personnes respectables et d'une importance capitale en matière de spiritualité dans ce pays".



