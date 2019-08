Babacar Thioye Ba répond à Macky : « la libération de Khalifa Sall ne dépend que d’Allah»

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

La déclaration du président Macky Sall relative à la détention de Khalifa Sall ne surprend guère les proches de l’ex-maire de Dakar notamment son conseiller politique, Babacar Thioye BA. Ce dernier, interrogé par Itv, lui rétorque que la libération de son mentor ne dépend que de la Volonté de Dieu.



« Le président de la République ne peut rien dire ou faire qui peut nous surprendre. Ce que sa déclaration nous apprend, par contre, c’est qu’il nous dit qu’il ne s’agit plus d’attendre l’épuisement de la procédure judiciaire mais que tout dépend maintenant de son désir. Mais nous, nous croyons fermement que Khalifa Ababacar Sall est en détention par la Volonté d’Allah, et qu’il est en détention aussi parce qu’il n’acceptera aucune compromission, de faire des concessions sur ses convictions. »



« Le jour où j’aurai la volonté ou le désir de gracier Khalifa Sall, je le ferai », a soutenu le chef de l’Etat, dans un entretien accordé à RFI en marge du sommet du G7 à Biarritz, où le Sénégal est invité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos