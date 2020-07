Babacar Touré, fondateur du Groupe Sud Communication, est décédé

Le journaliste Babacar Touré, ex-président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), est décédé dimanche soir à Dakar, à l’âge de 69 ans, a appris l’APS du groupe de presse Sud Communication, dont le défunt fut le fondateur.



Diplômé en 1979 du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), l’institut de journalisme de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, il avait succédé à Nancy Ngom Ndiaye à la présidence du CNRA en septembre 2012.



Cette grande figure de la presse sénégalaise avait fondé le groupe Sud Communication (privé) en 1986. Il commence alors par éditer le journal Sud Hebdo, qui deviendra Sud Quotidien plus tard. En 1994, le groupe Sud Communication ouvre la première radio privée du Sénégal et est détentrice d’une télévision, LCA, basée en France.



L’Institut supérieur des sciences de l’information et de la communication (ISSIC), une école de formation de journalistes installée à Dakar, est également une création du groupe de presse fondé par Babacar Touré. (Avec APS)

Source : https://www.impact.sn/Babacar-Toure-fondateur-du-G...