Bac 2019: Henriette Sambou, la meurtrière de Henri Ndiaye, admise au second tour Henriette Sambou, l’élève qui avait tué l’enseignant Henri Ndiaye d’un coup de couteau à Diourbel, dans le village de Ngohé, a bel bien passé son baccalauréat cette année. Selon la RFM, la jeune fille qui a été élargie de prison, il y a quelques semaines après plusieurs mois de détention, a été admise au second tour.

