Bac 2022 : L'école Didactique grugée, ses élèves attendent une hypothétique session d'octobre

Jeudi 21 Juillet 2022

Depuis juin 2022, l’école privée Didactique traverse des moments difficiles à cause de ses élèves de Terminale qui risquent de faire une année blanche après neuf (9) mois d’études. Les dossiers des candidats n’ont été pas déposés par l’école et cette dernière était en collaboration avec une autre école, pour permettre aux élèves de Didactique de faire l’examen sans problème. Malheureusement, l’école avec laquelle ils avaient conclu un accord, leur a présenté de faux documents en leur faisant croire que les dossiers ont été bien déposés alors qu'il n'en était rien.

Les parents et les élèves sont très remontés envers l'école et réclament que ces derniers puissent passer au moins la session d'octobre, pour ne pas perdre l’année académique.