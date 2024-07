Bac 2024 : Une seconde chance offerte aux candidats forclos, pour défaut de pièces d’état-civil

Les candidats forclos à la session de juillet du baccalauréat 2024, bénéficieront exceptionnellement, d’une seconde chance lors de la session d’octobre, en perspective de laquelle ils pourront s’inscrire du 8 au 10 juillet, a annoncé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf.



‘’ Il y a des catégories qui n’ont pas pu faire le bac en juillet, forclos parce qu’ils devaient déposer leur dossier depuis janvier, pour des problèmes d’état-civil. Exceptionnellement, le gouvernement, sur les instructions du président de la République et du Premier ministre, a décidé de leur donner une seconde chance ’’, a-t-il dit.



Il en a fait l’annonce en marge de l’installation vendredi, à Diamniadio, de la commission d’orientation des bacheliers 2024.



Jeudi, un arrêté a été pris à cet effet par l’autorité, qui a chargé l’Office du bac de l’exécution de cette directive.



‘’ On ne parle pas de ceux qui avaient de fausses pièces d’état-civil mais de ceux-là qui avaient de vrais problèmes d’état-civil et qui les ont résolus entre temps ’’, a-t-il tenu à préciser.



Il a ajouté que les inscriptions se feront à l’Office du Bac et dans les établissements ou Centres académiques de l’orientation scolaire et professionnelle (Caosp).



Ainsi, dès la semaine à venir, tous ceux qui n’avaient pas pu s’inscrire en janvier pour se présenter à la session de juillet, seront habilités à participer à la session de rattrapage d’octobre.



Déjà, pour cette session prévue le lundi 1er octobre 2024, le ministre a souligné qu’un seul centre sera ouvert à Dakar, pour accueillir tous les candidats retenus pour cet examen de rattrapage.











Aps