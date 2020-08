Bac en pleine pandémie, programme réduit, état d'esprit du candidat, … : Le dernier cours de l'année du Pr Songué Diouf

Cette année, 155.110 candidats vont devoir plancher sur un sujet de philo qu’ils n’auront peut-être pas abordé en cours. Ce n'est pas de leur faute : le programme de philo, trop vaste, a été réduit à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.



Songué Diouf, professeur de philosophie, estime que le fait de réduire le programme à cause de la pandémie liée au coronavirus « ne favorise ni ne défavorise un candidat ». Mais, c'est une situation qui pourrait favoriser les élèves ayant le plus grand bagage culturel, une bonne culture générale.



« La culture générale peut évidemment aider, mais il est important de souligner que c'est moins de culture générale que de culture à proprement philosophique qu’il s'agira », explique l'ancien chroniqueur de l'émission Jakaarlo de la Tfm, joint par Dakaractu.





L'état d'esprit devrait être à la sérénité pour les candidats, selon lui. « En philosophie, on en appelle plus à un effort de réflexion qu'à une simple restitution d'éléments de cours. Ce qui relativise donc la notion de ‘’terminer le programme’’ et cela reste valable intemporellement, pandémie ou pas », enseigne le Pr Songué Diouf.



Conscient que cette année les épreuves anticipées seront organisées dans un contexte particulier avec la pandémie du coronavirus, le prof de philo demande au personnel administratif de s'astreindre au strict respect des consignes sanitaires.



« Nous pouvons dire que des mesures ont été prises pour juguler la pandémie. Tous les centres d'examens ont été pourvus du matériel nécessaire aux gestes barrières », apprécie Pr Songué.



www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Bac-en-pleine-pandemie-p...