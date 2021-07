Baccalauréat 2021 : Ce qu'il faut retenir pour la région de Ziguinchor

Après avoir procédé à la tournée habituelle dans les différents centres d'examen de la région de Ziguinchor, l'inspecteur d'académie, Cheikh Faye en compagnie du gouverneur de la région a salué l'engagement des chefs des centres aux respects des directives qui ont étaient édictées en ce qui concerne le respect des gestes barrières qui a "Prévalu au démarrage sans escombre de l'examen du baccalauréat général à Ziguinchor".





"Dans tous les centres que nous avons visités on s'est rendu compte de l'effectivité du respect des mesures barrières notamment le port de masque par les élèves et les surveillants ,le lavage des mains"s'est -il félicité. Suite à ça l'inspecteur d'académie de la région de Ziguinchor déplore le manque de candidats en séries scientifiques dans la région :" Nous remarquons toujours la faiblesse du nombre des candidats en séries scientifiques qui tourne au tour de 8%.c'est pour dire l'essentiel de nos candidats sont de la série littéraire"à t'il déploré.



À noter pour cette année la région de Ziguinchor,a enregistré 11598 candidats au baccalauréat dont 5983 filles représentant 51,6% répartis dans 33 centres et 36 jurys et une baisse 245 candidats par rapport à l'année précédente.

