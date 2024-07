Baccalauréat général : Le gouverneur de Saint-Louis, satisfait de l'organisation et du déroulement des examens Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2024 à 21:54 | | 0 commentaire(s)| Accompagné de l'inspecteur de l'Académie de Saint-Louis, Mafal Der et d'une forte délégation d'autorités éducatives, le gouverneur de la région de Saint-Louis ,a effectué des visites dans des centres d'examens, pour constater de visu la bonne tenue des épreuves bac général. A l'issue de ces visites, Alioune Badara Samb s'est montré satisfait de l'organisation et du déroulement des examens édition 2024. Suivons-le au micro d'Adama Sall et El hadj Guèye, nos correspondants à Saint-Louis.



