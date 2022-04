Bagarre dans une station de service de Fass : Un pompiste battu par un client La station d’essence Ola Energie qui se trouve sur le canal 4, a été le théâtre d’une violente bagarre. Un conducteur de moto, qui n’a pas voulu respecter la queue, a eu le toupet de se servir lui-même, avant de vouloir partir sans payer. Et lorsque le pompiste l’a interpellé, il n’a pas hésité à le rouer de coups jusqu’à évanouissement. Bes Bi

C’est avec un nez fracassé et une incapacité temporaire de 21 jours, que le pompiste A. Diaby, s’est présenté au commissariat du Point E, pour déposer une plainte pour coups et blessures volontaires à l’encontre du sieur A. Demba. Ce dernier qui est un client, l’a roué de coups, au point de lui faire perdre connaissance.



Devant les hommes du commissaire Thiam, le pompiste a expliqué que le 29 mars dernier, il était de service. Et c’est vers les coups de 19h, alors qu’il servait d’autres clients, qu’il a remarqué la présence d’un jeune homme à bord d’une moto. Ce dernier qui semblait pressé et qui ne voulait apparemment pas patienter, le temps que son tour arrive, a eu le toupet d’approvisionner lui-même sa moto en essence. Une pratique qui ne se fait pas selon le pompiste, qui signale qu’ils sont les seuls habilités à servir leurs clients.



S’étant approché de lui, le pompiste dit lui avoir fait la remarque. Mais pour toute réponse, ce dernier lui a rétorqué qu’il procédait de la sorte à chaque fois qu’il venait sur les lieux. Et lorsque le pompiste lui a reproché son acte, il s’en est suivi une dispute.



Des échanges de propos aigres doux à l’issue desquels le jeune homme qui semblait énervé, a voulu partir sans payer. Et tout naturellement, le mis en cause dit avoir bloqué sa moto avec son pied, pour l’empêcher de partir.



Suffisant pour que ce dernier se jette sur le pompiste pour le rouer de coups de poings sur le visage et sur les côtes. S’étant retrouvé avec un nez fracassé, le pompiste dit avoir même perdu connaissance en tombant à terre.



Il faut dire qu’il a dû son salut à la prompte intervention de ses collègues qui, ayant vu la scéne, ont accouru pour lui porter secours. C’est d’ailleurs sur ces entrefaites que le mis en cause a été maîtrisé et conduit sous bonne escorte au commissariat du Point E.



Le pompiste a également signalé dans sa plainte, la disparition de sa recette journalière. Sur place, il a tenté de se prévaloir de l’excuse de provocation, en soutenant qu’il avait bien l’intention de payer. Malgré ses dénégations, il a quand même été déféré au parquet.

