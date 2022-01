Bagarre entre des militants de Yaw et de Benno: Me Abdoulaye Tall annonce une plainte Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 16:08 | | 0 commentaire(s)| Suite aux affrontements entre les militants de Yewwi askan wi et ceux de Benno Bokk Yakaar, Me Abdoulaye Tall, candidat de la coalition Yewwi askan wi, a organisé un point de presse pour apporter des éclaircissements et donner sa version des faits. Il balaie d'un revers de la main les accusations faites par la député Sira Ndiaye et déclare que c'est elle et ses partisans, qui les ont attaqués en premier. "Ses militants ont bloqué notre convoi pour nous empêcher de passer. Ce sont des gens qui étaient dans son domicile, qui lançaient des pierres qui ont atteint des militants qui se trouvaient dans la foule", explique-t-il. Cela, avant d'informer qu'ils vont déposer une plainte contre Sira Ndiaye et ses militants.



