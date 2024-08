Bagarre mortelle entre adolescents à Guinaw Rails : Le récit d’un drame évitable

A. Sarr, 14 ans, est entre les mains des policiers du commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails. Selon Enquête, repris par Seneweb, il est le principal suspect du meurtre d’un de ses amis, O. Nguer, âgé de 17 ans. Les faits se sont déroulés au quartier Aliou Guèye de la commune.



La même source souffle que les limiers ont été alertés par un taximan. « La famille de la victime voulait qu’il le transporte à l’hôpital. Mais vu son état, [le taximan] a décidé de contacter la police pour éviter tout risque en cas de décès dans son évacuation », précise le journal. Celui-ci avance « qu’une descente sur les lieux a permis de trouver la victime gisant dans une mare de sang, avec trois blessures : au front, au nez et aux pieds ».



La fouille de la zone aboutira à l’arrestation du principal suspect. Ce dernier a été débusqué vers 03 heures de l’atelier où il travaillait.



Face aux enquêteurs, A. Sarr déroule le film de la bagarre qui a dégénéré. Repris par Enquête, l’adolescent confesse que tout est parti d’une histoire de vol de vélo. « Il a confié que le samedi précédent, un groupe d’amis lui avait proposé d’acheter un vélo. Mais, il avait refusé. Ils sont revenus plus tard pour lui dire que des gens avaient récupéré le vélo et qu’il les avait dénoncés. Ce qu’il a nié», relaie le journal. Qui enchaîne : « Le soir même, sur le chemin du retour, il a croisé le [même] groupe armé de bâtons. Il a réussi à s’échapper grâce à l’intervention de quelqu’un. Le dimanche matin, le groupe revient pour lui dire qu’il avait oublié l’affaire du vélo et l’invite à la plage. »Méfiant, A. Sarr refuse l’invitation.



Le pire adviendra dès le lendemain lundi après que le présumé meurtrier et la victime en sont venus aux mains, signale la source. « Quand on s’est battu, je l’ai poignardé avec le couteau qu’il avait apporté. L’arme a glissé et je l’ai saisi pour le frapper », lâche A. Sarr.



Avant le drame, souligne Enquête, le groupe de jeunes s’était rendu chez A. Sarr pour le dénoncer à son père. Croyant à « une querelle d’enfants », ce dernier avait minimisé l’affaire.