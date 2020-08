Baisse continue sur ses tarifs: Sonatel Orange détaille sa nouvelle gamme de forfaits

Le Directeur du département Marketing Mobile Orange, Cheikh Gaye précise que la contestation est née d’une incompréhension. Puisque, l’offre faite est plus volumineuse en termes de connexion. Le client, avec les nouvelles offres, bénéficie d’une économie d’argent et d’un plus de volume de connexion avec des tarifs accessibles.



Il s’agit de deux offres de la nouvelle gamme ILLIMIX qui ont suscité quelques incompréhensions, à savoir les 2 forfaits ILLIMIX MOIS 4500F et 7500F considérés comme des hausses tarifaires par rapport aux anciens forfaits mois 1900F et 5900F. Sonatel Orange apporte quelques précisions pour lever l’équivoque et montrer que la nouvelle gamme forfaits ILLIMIX s’inscrit plutôt dans une volonté de soulager le budget quotidien des Sénégalais, tenant compte du contexte COVID 19 particulièrement dur et toujours en cours.



A retenir que Sonatel Orange poursuit depuis plusieurs années, une politique de baisse continue sur ses tarifs. Avec la nouvelle gamme de forfaits mise sur le marché le 22 juillet, Sonatel Orange n’a pas dérogé à cette politique conformément à son engagement de faciliter la vie des Sénégalais dans le domaine du numérique et d’accompagner l’Etat du Sénégal dans son plan PSE et particulièrement, sur le volet Sénégal numérique 2025.



En effet, les nouveaux forfaits qui viennent d’être lancés sur le marché sont synonymes de baisse tarifaire pour 91% des clients qui utilisent le réseau d’Orange pour leurs besoins quotidiens en voix et internet mobile. Les 8,3% de nos clients qui souscrivent à nos offres wotel, ne subissent aucun changement et avaient déjà obtenu une baisse de prix au début de la crise Covid-19.