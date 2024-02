Baisse de 8% des produits d’exploitation de la société tunisienne Ae-TECH au 4ème trimestre 2023.

En effet, les indicateurs d’activité consolidés relatifs au 4ème trimestre 2023 établis par la direction de cette société ont mis en exergue des produits d’exploitation de 1,875 million de dinars (MD) contre 2,033 MD au 4ème trimestre 2022.



Quant aux charges financières nettes, elles ont diminué de 52 630 dinars, se situant à 62 249 dinars contre 114 879 dinars au 4eme trimestre 2022.



Au terme de la période sous revue, les charges d’exploitation hors amortissements et provisions ont progressé de 8,75% avec une réalisation de 1,938 MD contre 1,782 MD un an plus tôt.



L’EBITDA par contre passe de +251 160 dinars au 4eme trimestre 2022 à -63 735 dinars durant la période sous revue. De son côté, la marge d’Ebitda se situe à -3% contre +12% au 4eme trimestre 2022.



