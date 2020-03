Baisse des cours du pétrole : tous les produits pétroliers, y compris l’électricité, doivent baisser (Expert) La baisse importante des cours du pétrole, qui ramène le baril au prix de 30 dollars, née de la crise entre la Chine et l’Arabie Saoudite, devrait entraîner des baisses sur les prix de tous les produits pétroliers. C’est l’avis de l’ancien directeur de Petrosen, Birame Diouf. « Cette baisse des cours du pétrole doit avoir une incidence sur tous les produits pétroliers. Le gasoil, le super, le gaz butane et même l’électricité, devraient connaître une baisse », a déclaré l’expert en énergie, sur la RFM.

