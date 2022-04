Baisse des denrées : "si on fait ce que l'Etat veut, on va mettre nos clés sous le paillasson" Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 17:33 | | 0 commentaire(s)| L'Association des boutiquiers du Sénégal crie au désarroi. Les vendeurs estiment qu'ils ne peuvent plus fonctionner à perte. Selon eux, ce serait suicidaire et à coup sûr la fermeture de leurs commerces s'ils se conforment aux directives du Chef de l'État de baisser les prix des denrées alimentaires. Les boutiquiers déplorent aussi le comportement des agents de services d'hygiène et du contrôle économique.

Par ailleurs ils lancent un appel au Ministre du Commerce pour un dialogue.



