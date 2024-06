Baisse des prix : Réunion du Conseil national de la Consommation, ce vendredi Le Conseil national de la Consommation se réunit ce vendredi 21 juin 2024 pour évaluer la baisse des prix des denrées. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, il sera question de la révision des prix de l’huile de palme raffinée, du riz brisé ordinaire, du sucre cristallisé, du pain, de la farine de blé et du ciment. Mais également d’autres questions qui touchent aux préoccupations des Sénégalais.

Le gouvernement a décidé de baisser les prix sur plusieurs produits essentiels.



Sucre Cristallisé : Une diminution de 50 FCFA par kilogramme, faisant passer le prix de 650 FCFA à 600 FCFA.

Riz Brisé Non Parfumé : Le prix maximum de vente est maintenant fixé à 410 FCFA, réduisant ainsi le coût pour les consommateurs de 40 FCFA.



Riz Indien : Dans le cadre de négociations internationales, le gouvernement a sécurisé l’importation de 80 000 tonnes de riz indien. Cette mesure vise à stabiliser le marché et à abaisser le prix du riz en dessous de 400 FCFA à partir d’août 2024.



Huile Raffinée : Le prix d’une bouteille de 20 litres d’huile raffinée a connu une baisse de 100 FCFA sur le litre.











