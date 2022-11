Baisse des prix des denrées : 98 structures verbalisées à Fatick

Un contrôle sur le respect des nouveaux prix dans certaines localités de Fatick a permis de verbaliser 98 structures sur les 120 visitées, selon Adama Mouhamed Mbaye, chef de service régional du commerce de Fatick, informe SudQuotidien.



« Nous avons effectué une sensibilisation sur les nouveaux prix, par une forte campagne d’affichage. Après cela, nous avons débuté les opérations de contrôle pour les jeudi 17 et vendredi 18 », a informé Adama Mouhamed Mbaye, chef de service régional du commerce de Fatick.



Ainsi, « Les localités de Fatick notamment Diouroup, Ndiongolor, Tataguine, Dioffior, Keur Martin, Ndiosmone et Samba Dia ont été visitée durant ces deux jours. Pour l’ensemble, nous pouvons dire que les bouchers respectent les mesures. », indique-t-il.



Dans la même veine, poursuit le chef régional de commerce de Fatick, « Nous avons ainsi visiter 120 structures dont 98 ont été verbalisées, pour des infractions portant sur des pratiques des prix illicites, des tromperies sur la quantité, un non-respect des règles d’affichage et des infractions hors règle de facturation. »



Par ailleurs, précise M. Mbaye « des saisies ont été opérées sur des produits tels que le sucre, le riz, le lait et surtout des bonbonnes de gaz butane. »