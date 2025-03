Baisse spectaculaire des prix du riz brisé dès le 3 avril, annonce le ministre du commerce Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Prix du Riz brisé/ Serigne Ndong À partir du 3 avril, le prix du kilogramme de riz brisé ordinaire baissera de 60 F CFA, passant de 410 F à 350 F. Cette baisse concerne le riz en provenance d’Inde, de Thaïlande et du Vietnam. L’annonce a été faite ce jeudi par le ministre […] Sénégal Atlanticactu/ Prix du Riz brisé/ Serigne Ndong À partir du 3 avril, le prix du kilogramme de riz brisé ordinaire baissera de 60 F CFA, passant de 410 F à 350 F. Cette baisse concerne le riz en provenance d’Inde, de Thaïlande et du Vietnam. L’annonce a été faite ce jeudi par le ministre du Commerce et de l’Industrie lors d’une réunion du Conseil national de la consommation, dédiée à la révision des prix du riz brisé ordinaire. Selon le Dr Serigne Gueye Diop, ce conseil, composé de grossistes, détaillants et commerçants, discute des marges applicables avant de soumettre un rapport au président de la République, qui fixe ensuite le prix officiel. Le ministre a souligné l’importance du rôle joué par le gouvernement indien dans cette réduction, précisant que la baisse dépasse 100 dollars par rapport au prix d’achat de l’année précédente. Il a également affirmé que le Sénégal continuera à surveiller le marché mondial et à négocier avec l’Inde pour obtenir de nouvelles réductions. Enfin, le Dr Serigne Gueye Diop a rassuré les consommateurs, en indiquant que toute nouvelle baisse des prix mondiaux sera répercutée, tout en préservant les intérêts des importateurs.



Source : https://atlanticactu.com/baisse-spectaculaire-des-...

