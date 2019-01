Baldé: «Ceux qui disent que Ziguinchor leur appartient n’ont qu’à se calmer»

C’est de Paris ou il se trouve actuellement que le patron de l’Union des centristes du Senegal (Ucs) tente de répondre à ces personnes qui pensent que la région du Sud est désormais sous le contrôle de l’opposition.



«Ce n’est pas le moment de savoir à qui appartient Ziguinchor. Ceux qui disent que Ziguinchor leur appartient n’ont qu’à se calmer, car ils reviendront à la raison. L’union des centristes du Senegal (Ucs) n’est pas un parti de réseaux sociaux. Nous parlons peu et travaillons beaucoup », ironise le nouvel allié du président Macky Sall chez nos confrères de thieyedakar



Abdoulaye Baldé a accepté de soutenir la candidature de Macky Sall pour l’élection présidentielle du 24 février prochain. Mais, le patron de l’Union des centristes du Senegal (Ucs) ne veut pas être dans l’équipe de campagne du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il veut montrer à ces gens qui pensent qu’ils sont sur un terrains conquis que la partie du Sud du pays est toujours sous son contrôle. « J’ai dit à Macky Sall de ne pas me mettre dans le directoire de campagne. Je veux agir dans les trois régions du Sud (Ziguinchor, Sedhiou et Kolda). Je vais en faire mon affaire personnelle et après, on va montrer notre principale force » prévient Baldé.



Son ralliement

Le maire de Ziguinchor, visiblement rassuré par les différents orateurs, a expliqué que c’est suite à une analyse froide de la situation que les instances du parti lui ont donné mandat d’accepter la main tendue de Macky Sall. En clair, Baldé et ses partisans avaient réalisé que la victoire ne serait pas au rendez-vous à l’issue de la présidentielle de février. D’ailleurs chez nos confrères infos15.com, Abdoulaye Baldé ne s’est pas privé de dresser l’inventaire (non exhaustif) des réalisations du président de la République, en Casamance notamment.Il a aussi appelé les militants de la majorité présidentielle à travailler main dans la main pour élire Macky Sall au soir du 24 février.



Infos15