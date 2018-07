Baldé: « Je n’ai reçu aucun mandat de mon parti pour aller discuter avec Macky Sall » Le mois de mai dernier le DR/YEESAL de Modou Diagne Fada, Visions alternatives VISA de Déthié Diouf, l'UCS d'Abdoulaye Baldé, PCDS de Samba Bathily et Deug Mo Wor de Modou Fall, se sont retrouvés autour de la Coalition pour une alternance démocratique/Disso. Depuis hier, cette coalition a volé en éclats après le départ du Président Abdoulaye Baldé.



Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 10:18 | | 1 commentaire(s)|

Qu’est qui se passe ?

Depuis la semaine dernière exclusif.net a appris que Modou Diagne Fada après son ralliement programmé à l’APR, était aussi chargé d’une autre mission, celle de ramener Baldé et Cie chez Macky Sall. Après avoir concocté son plan avec Macky, il a informé les membres de ladite coalition que le Président Sall serait prêt à les recevoir le mercredi, à sa sortie du Conseil des ministres. Une décision qui a été rendue publique via le groupe Whatsapp de la coalition, 48h avant l’audience.



Une démarche que ne partage pas Abdoulaye Baldé et d’autres membres. Car les cinq (5) partis avaient promis que la coalition allait présenter un candidat pour affronter Macky Sall, à la prochaine présidentielle de 2019. « L’UCS est un parti organisé ; nous avons des structures des jeunes, femmes enseignants… Diagne Fada a reçu un mandat de son parti pour aller discuter avec Macky. Et moi, Je n’ai reçu aucun mandat de mon parti pour aller discuter avec le Chef de l'Etat», a précisé Abdoulaye Baldé interpellé par exclusif.net



Pour l’audience d’hier, qui passe en boucle en ce moment sur la RTS, le maire de Ziguinchor dira que « Macky Sall n’a pas discuté avec la coalition Disso mais plutôt avec Modou Diagne Fada. Après constaté ces manquements nous avons décidé de se retirer de la Coalition, qui avait des objectifs clairs et net pour la prochaine présientielle. Et nous ne sommes pas un parti Yobaléma. »









Exclusif

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook