Baldé : "Tout est bien qui fini bien. J'ai passé le témoin au Maire entrant, mon jeune frère Ousmane Sonko"

"Tout est bien qui fini bien. J'ai passé ce matin le témoin au Maire entrant, mon jeune frère Ousmane Sonko. Une cérémonie de passation de service qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Nous avons pendant trois tours d'horloge, passé en revue l'ensemble des projets en cours d'exécution et ceux inscrits en perspectives. J'ai saisi cette occasion pour remercier à nouveau les populations de Ziguinchor pour la confiance qui m'a été accordée pendant douze bonnes années à la tête de cette municipalité, et l'ensemble de mes collaborateurs qui m'ont accompagné pendant tout ce temps.





À l'équipe entrante dirigée par notre jeune frère Ousmane Sonko, je souhaite un succès éclatant pour cet exercice qui s'ouvre pour eux à compter de ce jour. J'en appel à la solidarité de tous les Ziguinchoroises et Ziguinchorois pour faciliter la tâche à cette nouvelle équipe dont la réussite sera la notre. À la suite de cette cérémonie, des employés municipaux et des responsables de notre parti et de notre coalition m'ont fait l'honneur d'organiser pour moi une cérémonie de remerciements au cours de laquelle de nombreux cadeaux m'ont été offerts en guise de reconnaissance pour les douze années de services rendus à Zuguinchor.





Je remercie du fond du cœur l'ensemble des initiateurs de cette cérémonie et tout ceux qui y ont pris part. C'est une mission qui se termine aujourd'hui pour en ouvrir d'autres. Notre engagement pour le Sénégal en général et pour Ziguinchor en particulier ne fera que se renforcer de jour en jour."

