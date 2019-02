Balla Gaye 2 : « Tout ce que Macky Sall a promis, il l’a réalisé » Balla Gaye 2 est dans l’arène de la campagne électorale pour soutenir le candidat de la coalition BBY, Macky Sall. Présent à Goudomp, hier, en compagnie du frère du président sortant, Aliou Sall, le récent tombeur de Modou Lô a salué toutes les actions positives menées par le président sortant dans la région de Casamance. « J’ai un grand espoir que le Président Macky Sall sera réélu pour un second mandat. En tant qu’acteur pour la paix en Casamance, j’ai vu tout ce qu’il fait pour la région, notamment dans le domaine des infrastructures et pour la paix », a-t-il indiqué devant une foule immense. Et de poursuivre : « tout ce que Macky Sall a promis, il l’a réalisé, voilà pourquoi il mérite un second mandat ».



Bachir SECK



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 11:02



