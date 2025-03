Balla Moussa Fofana plaide pour une ?approche territorialisée? du développement Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 15:23 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a insisté, jeudi, à Louga sur l’importance d’une ”approche territorialisée” du développement, à travers la mise en place des pôles territoires, en cohérence avec l’Agenda 2050. ‘’Notre présence ici à Louga se justifie par l’instruction donnée par son Excellence la Présidente de la République, qui, en Conseil des ministres, nous a chargés de faire le tour des pôles afin de présenter l’approche que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre avec les acteurs territoriaux. Ensemble, nous devons construire ce projet ouvert et essentiel, qui accompagnera la mise en œuvre de l’Agenda 2050”, a-t-il déclaré. Présidant une journée de partage sur le pôle Diourbel-Louga avec les exécutifs territoriaux, il a souligné que ‘’cette initiative répond à une instruction de la présidente de la République visant à rapprocher les politiques publiques des réalités locales’’. Le ministre a précisé que ‘’la mise en œuvre des pôles territoires permettra d’accompagner l’Agenda 2050 et de territorialiser les projets clés’’. “Après avoir validé l’approche des pôles territoires en Conseil des ministres et tenu une concertation au niveau du pôle central, il était important pour nous de parcourir les sept autres pôles afin présenter l’approche et des potentialités, mais également de recueillir les avis et appréciations des acteurs locaux”, a-t-il expliqué. Concernant le pôle Diourbel-Louga, Balla Moussa Fofana a mis en avant ‘’son poids démographique et économique’’. “Ce pôle représente 18% de la population nationale. Il est le deuxième après Dakar et dispose d’un fort potentiel en industrie agroalimentaire, en agriculture et en ressources halieutiques. Nous devons exploiter des atouts comme Lompoul, qui pourrait devenir un hub pétrolier, et Touba, un centre de consommation majeur”, a-t-il indiqué. Le ministre a également évoqué ‘’la gouvernance du pôle, qui reposera sur un conseil territorial et une direction générale, avec des instruments facilitant la compétitivité économique’’. “Nous mettrons en place un conseil de territoire pour discuter des orientations, une direction générale chargée de l’exécution, ainsi que des agences de développement dédiées”, a-t-il précisé. En réponse à une question sur la notion de réconciliation évoquée dans le cadre des pôles territoires, il a clarifié que ‘’l’objectif est avant tout économique’’. “L’Agenda 2050 vise la souveraineté économique. Il ne peut y avoir de souveraineté sans un développement endogène, et celui-ci passe par un développement des territoires”, a-t-il fait valoir, insistant sur ‘’la nécessité d’une collaboration étroite entre l’administration et les acteurs territoriaux pour assurer la réussite de cette approche’’.



Source : https://senemedia.com/annonce-79435-balla-moussa-f...

