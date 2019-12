Ballon d’Or 2019 : Diouf s’acharne sur Mané El Hadji Ousseynou Diouf multiplie les sorties en défaveur de Sadio Mané après le ballon d’or France Football attribué à Lionel Messi et classant Sadio mané à la 4ème place. «Sans Sadio Mané et Mohamed Salah, Liverpool gagne. Mais, sans Lionel Messi, le Barça n’est rien», a encore El Hadji Diouf en marge d’une visite à Cotonou sur invitation du ministre des Sports du Bénin, Oswald Homéky, dans des propos repris Les Echos. Et dire qu’on a critiqué les journalistes africains qui n’ont pas apporté leur soutien à l’international sénégalais…

