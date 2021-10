Ballon d’Or 2021: El Hadji Diouf fait son choix entre Messi, Lewandowski et Benzema Le 29 novembre prochain, sera décerné le prestigieux titre du Ballon d’or pour l’édition 2021. Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho sont actuellement, les grands favoris. Même si, Karim Benzema pointe le bout de son nez.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Le double Ballon d’or africain, El Hadji Diouf, s’est exprimé sur le Ballon d’or mondial. D’après lui, ce titre décerné par France-Football devrait revenir à Lionel Messi. « Je choisis Lionel Messi. Cela vous montre qu’une personne peut tenir un club comme Barcelone pendant des années.



Aujourd’hui, il est parti et vous voyez comment ils souffrent. Je pense que c’est le meilleur joueur de l’histoire » , a déclaré le Sénégalais.



El Hadji Diouf a fustigé la décision de France-Football de ne pas nommer Edouard Mendy, pourtant meilleur gardien d’Europe, d’après l’UEFA. « C’est le meilleur gardien du monde et il ne fait pas partie des sélectionnés du Ballon d’Or. Alors que le gardien italien [Donnarumma, ndlr] est dedans! C’est scandaleux. Il devait faire partie des 3 premiers. Si Chelsea a changé, c’est grâce à Thomas Tuchel et Edouard Mendy », dit-il.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos