Ballon d’Or : Combien gagne le vainqueur du trophée? Le ballon d’or est la distinction dont rêve tout footballeur. Le prestige et la notoriété acquis par ce trophée qui récompense le meilleur joueur de champ au football ne laisse indifférent aucun amoureux du ballon rond. Mais savez-vous combien gagne le vainqueur du ballon d’or chaque année.

Le vainqueur du ballon d’or 2018 sera connu dans quelques heures seulement. L’on saura qui de Modric, Ronaldo, Mbappé, ou encore Neymar a recueilli le plus grand nombre de votes.



Selon Sportune, le vainqueur du ballon d’or ne recevra aucun centime de France Football ou de partenaires quelconques. Le magazine spécialisé dans les questions de finances sur le sport révèle qu’il en a été ainsi depuis la création de cette distinction en 1956.



Même l’association avec la Fifa de 2010 à 2016 n’a rien changé aux choses. Seul le trophée dont la valeur est estimée à 13000 euros matérialise la victoire d’un footballeur pour cette distinction.



Toutefois, Sportune révèle que le vainqueur du ballon d’Or ne perçoit que des primes du club dans lequel il évolue, et probablement des équipementiers.



Sur cette base, le média révèle que Lionel Messi perçoit 5 millions d’euros lors qu’il sort vainqueur du ballon d’or. Il est talonné par le portugais Cristiano Ronaldo, qui percevrait entre 4 et 5 millions d’euros quand il évoluait au Real Madrid.



Les Parisiens Neymar et M’bappé se situeraient respectivement à 3 millions d’euros et 500.000 euros. Le site de faire savoir que ces primes ne sont pas fixes. Elles sont évolutives et dépendent du palmarès du joueur dans cette distinction.

