Ballon d’Or - Sadio Mané : "Ce n’est pas normal de ne pas considérer la CAN comme la Copa America ou l’Euro " Le Sénégalais, qui va disputer la finale de la CAN 2019 face à l’Algérie, s’est confié à la BBC sur la course au Ballon d’Or. L’attaquant lance un « cri du cœur » pour que la Coupe d’Afrique des nations soit davantage considérée lors des votes pour élire le meilleur joueur du monde. Le palmarès du Ballon d’Or depuis 1995 ne met pas vraiment le football africain à l’honneur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 02:59 | | 0 commentaire(s)|

Vainqueur de la Ligue des champions et vice-champion d’Angleterre avec Liverpool, co-meilleur buteur de Premier League avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l’Egyptien Mohamed Salah, qualifié avec le Sénégal pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 : Sadio Mané réalise une saison 2018-2019 de très haut niveau. Ses performances font-elles de lui un candidat de premier ordre au Ballon d’Or 2019 ?



Pour ses fans, c’est une évidence. Mais le passé ne pousse pas vraiment à l’optimisme. Depuis 1995, année où le Ballon d’Or s’est ouvert aux joueurs non-européens, les vainqueurs sont soit européens (13 fois), soit sud-américains (10 fois), à une exception notable : la victoire du Libérien George Weah, en 1995 justement.



Weah est l’arbre qui cache la forêt du football africain. Sadio Mané, pressenti parmi les prétendants sérieux à la succession de Luka Modric, a évoqué ce sujet au micro de la BBC.



Le Lion de la Téranga s’est exprimé sur la finale du 19 juillet face à l’Algérie, sur la course au titre de meilleur buteur (pour l’instant attribué au Nigérian Odion Ighalo, 4 buts), et donc aussi sur la course au Ballon d’Or. Sadio Mané regrette le peu d’importance accordée aux performances réalisées pendant la CAN : « C’est un cri du cœur que nous devons faire. Ce n’est pas normal de ne pas considérer la CAN comme la Copa America ou l’Euro. C’est vraiment dommage. Avec tout mon respect, il faut que cela cesse, vraiment. »



La mise en parallèle de toutes les CAN depuis 1996 et de toutes les éditions du Ballon d’Or a tendance à accréditer l’avis émis par Sadio Mané. Sur les douze CAN jouées entre 1996 et 2017, seulement trois joueurs champions d’Afrique ont été nommés au Ballon d’Or la même année : les Camerounais Geremi Njitap et Patrick Mboma ont été nommés en 2000 mais n’ont reçu aucun vote, et l’Ivoirien Yaya Touré a été nommé en 2015 et s’est classé 12e avec 0,89% des votes.



RFI

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos