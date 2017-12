Ballon d’Or: et de cinq pour Cristiano Ronaldo qui rejoint Lionel Messi Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été élu Ballon d’Or 2017 hier (lundi) sur le plateau de l’Equipe. L’attaquant du Real Madrid et du Portugal remporte pour la cinquième fois le prestigieux trophée individuel. Il rejoint son rival Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont toujours dans la même galaxie. Tout en haut, largement au-dessus de la concurrence depuis 2008, les deux stars se partagent tous les Ballons d’Or. Si l’Argentin, cinq fois lauréat, menait la danse, le Portugais a égalé son record lundi, en recevant son 5e titre, le deuxième de rang.



Il en veut deux autres



Ce triomphe ne faisait pas l'ombre d'un doute, tant CR7 a dominé les débats, raflant la Liga et surtout la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive avec le Real, compétition qu’il a terminée avec le titre de meilleur buteur (12 réalisations).



Même s’il a vécu un début de saison plus délicat, l’ancien joueur de MU a réussi l’exploit de devenir le premier joueur à marquer au moins un but à tous les matches de poules en C1 cet automne. Il a enfin été l’auteur de 15 buts avec les champions d’Europe portugais lors de la campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2018. Avec cinq Ballons d’Or, CR7, 32 ans, se rapproche de son rêve fou. "Je veux sept enfants et autant de Ballons d’Or", confiait-il le 17 novembre. Chiche?





Rmc

