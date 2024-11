Baltazar Ebang : Le scandale sexuel qui met la Guinée Equatoriale en ébullition Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Une histoire rocambolesque secoue la Guinée Equatoriale. En effet, Baltasar Ebang Engonga, fils de Baltasar Engonga Edjoo, président de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), est aujourd’hui au cœur d’une affaire de sextape sans précédent. Dans les vidéos qui circulent, il apparait dans de rapports intimes avec des centaines de femmes, […] XALIMANEWS- Une histoire rocambolesque secoue la Guinée Equatoriale. En effet, Baltasar Ebang Engonga, fils de Baltasar Engonga Edjoo, président de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), est aujourd’hui au cœur d’une affaire de sextape sans précédent. Dans les vidéos qui circulent, il apparait dans de rapports intimes avec des centaines de femmes, parmi lesquelles, des femmes épouses des hauts fonctionnaires équato-guinéens, des nièces et cousines. Depuis plusieurs jours, des vidéos érotiques mettant en scène celui que l’on surnomme « Bello», circulent sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé général. Il aurait détourné les équipements de surveillance de son bureau à des fins personnelles, enregistrant méthodiquement ses relations intimes. Dans des vidéos qui circulent sur la toile, cette figure bien connu dans l’establishment équato-guinéen apparaît en compagnie de plusieurs femmes, dont certaines seraient mariées à des hauts fonctionnaires de la République ou des amis et frères, d’autres encore des jeunes femmes qui seraient ses nièces ou ses cousines. Les révélations font état de plus de 400 vidéos compromettantes, tournées dans des lieux aussi variés que des espaces professionnels ou des endroits publics. Le caractère systématique de ces enregistrements, où l’on aperçoit même l’homme surveillant ses écrans de contrôle pendant ses ébats, témoigne d’une organisation méticuleuse. Cette affaire a suscité une vive indignation au sein de la société, où les appels à des sanctions sévères se multiplient, tant pour le protagoniste que pour les personnes impliquées, rapporte notre confrère Realequatorialguinea.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/baltazar-ebang-le-scandal...

Accueil Envoyer à un ami Partager