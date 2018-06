Bamba Fall offre son salaire à la famille du commerçant « battu à mort » par la police

Le maire de la médina, Bamba Fall a décidé de prendre en charge la famille de Modou Diop, commerçant, mort suite à son interpellation par la police. Le maire de la Médina a annoncé vendredi (hier) qu’il va offrir l’intégralité de son salaire mensuel (environs 290.000 f CFA), pour un an.



Par ailleurs, les proches du défunt ont tenu une conférence pour annoncer la saisine des organisations des droits de l’homme et la constitution d’un pool d’avocats, pour porter l’affaire devant la justice.



Accusé de recel de tissus volés, Modou Diop alias Seck Ndiaye est décédé quelques heures après son arrestation par les éléments du Commissariat central de Dakar. Et, selon les proches du défunt, il a été « battu à mort » par cinq éléments de la police, qui étaient venus le chercher chez lui, à la médina rue 15 X22.