Bamba Fall répond à son ex compagnon Bathélémy Dias et à Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mai 2022 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la Médina, Bamba Fall, a juste rappelé à Barthélemy Dias, que c'est la DGE qu'il accable aujourd'hui, qui l'a extirpé de la prison pour qu'il puisse se présenter aux élections.



"Et cette DGE qui a confirmé sa victoire lors des municipales. Seulement, s'il ne peut se départir de ses habits de gangster, il n'a qu'à enlever ceux du maire. C'est la première fois que je vois un maire décevoir les dakarois par son comportements depuis Lamine Guèye jusqu'à Soham Wardini", a-t-il rappelé.





Accueil Envoyer à un ami Partager