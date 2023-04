Bambey Accusations de détournement au Lycée de Ngoye : Le proviseur et l’intendant relevés Le proviseur et l’intendant du lycée ont été relevés de leurs fonctions et mis à la disposition de l’inspecteur d’académie de Diourbel. Ils sont accusés de fautes de gestion administrative, financière et de comptabilité.

C’est l’épilogue d’un bras de fer. Ibrahima Simaga et Elhadji Mamadou Sy, respectivement proviseur et intendant du lycée de Ngoye, dans le département de Bambey, ont été relevés de leurs fonctions par l’Inspecteur d’académie (Ia). Il est reproché à ces deux agents des fautes de gestion administrative, financière et de comptabilité. Ils sont mis à la disposition de l’inspection d’académie de Diourbel.



L’intérim du proviseur est assuré par Massamba Fall, l’actuel censeur. Cette mesure prise par l’inspecteur d’académie après un audit effectué par ses services met fin à un différend entre le désormais ancien proviseur, le personnel, les élèves et les parents d’élèves dudit établissement. Les élèves du lycée de Ngoye avaient observé tout dernièrement un mot d’ordre de grève pour dénoncer un présumé détournement financier portant sur un montant d’environ 8 millions de F CFA.



Les professeurs s’étaient aussi insurgés contre la gestion du chef de l’établissement. Mieux, ils avaient boycotté les enseignements parce qu’ils ne disposaient même pas de craie.



Et tout dernièrement, les parents d’élèves étaient entrés dans la danse en demandant purement et simplement le départ du proviseur et de l’intendant. Mieux, ils avaient saisi les autorités administratives de l’arrondissement de Ngoye.



1 million pour les frais médicaux du père du surveillant général



Sur ces accusations de détournement d’argent, le proviseur incriminé confiait à l’Aps : «Il ne s’agit pas d’un détournement de fonds comme les élèves le soutiennent, mais plutôt d’un manquement dans la gestion révélé par le rapport d’un audit instruit par l’inspecteur d’académie de Diourbel. Cet audit financier a révélé qu’avec mon accord, l’intendant a prêté un million au surveillant général pour prendre en charge les frais médicaux de son père qui était dans le coma.



L’objectif était de venir en aide à un collègue en détresse». A noter que Ibrahima Simaga, ancien professeur d’anglais était proviseur du lycée Abdoulaye Wade de Dagana. C’est en 2020 qu’il a été affecté lors du mouvement national au lycée de Ngoye. S’agissant de l’intendant, il était en poste depuis avril 2022.

