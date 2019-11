Bambey: Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'Université

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 13:45

Les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey a été le théâtre ce matin d’affrontements entre les forces de l’ordre (police) et les étudiants. Ces dernier qui ont décrété une grevé illimité depuis plusieurs, ont bloqué la route nationale, brûlé des pneus et jeté des pierres en direction forces de l’ordre qui tentaient de les disperser à coups de grenades lacrymogènes. Ils ont été également paralysé la tenue de toutes les activités dont journées annuelles de Chimie du Sénégal. Pour rappel, ces étudiants de meilleurs conditions de vie et de travail, la réduction du nombre de bacheliers orientés et exigent le départ du Recteur.

