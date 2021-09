Bambilor Urbanisme: Au-delà des 100.000 logements, un cadre de vie adéquat pour les populations

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique M. Abdoulaye saydou SOW et la secrétaire d’état du Ministre de l’urbanisme Mme Victorine NDEYE ont procédé ce Mardi 06 septembre 2021 à la visite de chantier sur le site du projet 100.000 logements de S2i à Bambilor dans le département de Rufisque.

Sur ces logements, seuls 200 ont été réalisés.

Le but de ce projet est de permettre aux futurs bénéficiaires de vivre dans un cadre de vie adéquat.