Bande de Gaza : Près de 70 journalistes interpellés par l'armée israélienne depuis 5 mois

Palestine Atlanticactu / Gaza / Ramallah / Youssef Zyne Si les populations civiles palestiniennes continuent de payer un lourd tribut suite aux bombardements de l’armée israélienne, les journalistes sont également les cibles de Tsahal sans compter qu’au moins 66 d’entre eux sont interpellés depuis le 7 octobre 2023, selon le Club des prisonniers palestiniens. Ce chiffre a été communiqué suite à l’arrestation, à l’aube de ce mercredi, de la journaliste Asma Noah Harish (32 ans) à son domicile de la ville de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, par les autorités israéliennes. Le Club (non gouvernemental) a déclaré par voie de communiqué que « Le nombre de journalistes, hommes et femmes, détenus en Cisjordanie, incluant la ville de Jérusalem-Est, après le 7 octobre a atteint les 66 personnes. L’occupation continue de détenir 45 d’entre eux, dont 4 femmes journalistes, dont la dernière en date est la journaliste Asma ». Le Club a souligné que l’arrestation de la journaliste Asma « vient s’ajouter à l’arrestation de son père, Noah, et de son frère Ahmed ». Selon la même source, cette escalade « s’inscrit dans le cadre des vastes campagnes d’arrestations menées par l’armée d’occupation après le 7 octobre, avec les arrestations des femmes, qui se sont récemment considérablement intensifiées ». Le Club des prisonniers a rapporté que « 23 des journalistes hommes et femmes détenus ont été transférés en détention administrative (sans chef d’inculpation) sous prétexte de l’existence d’un (dossier secret), parmi lesquels les journalistes Ikhlas Sawalha et Bushra Al-Taweel ». Quant à la majorité des autres journalistes détenus, « ils ont été accusés d’incitation à la violence (contre Israël) sur les réseaux sociaux ou les médias dans lesquels ils travaillent », selon la même source. Le Club des prisonniers palestiniens considère qu’ « au cours des dernières décennies, l’occupation a adopté une politique d’arrestation de journalistes, en plus de plusieurs autres persécutions, crimes et violations à leur encontre, dans une tentative continue de faire taire leurs voix et de combattre le récit palestinien ». L’organisation palestinienne a renouvelé son appel aux institutions internationales des droits de l’homme pour « assumer leurs responsabilités nécessaires à la lumière du génocide qui se poursuit toujours contre notre peuple à Gaza et du ciblage de tous les segments de la société palestinienne par le biais des arrestations généralisées et systématiques ». Selon le Club des prisonniers, « le nombre total de prisonniers palestiniens dans les geôles de l’occupation israélienne a atteint à la fin mars plus de 9 400, dont 3 661 détenus administratifs ». Depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le 7 octobre, l’armée israélienne a intensifié ses attaques en Cisjordanie, en incluant Jérusalem-Est, causant des affrontements avec les Palestiniens qui ont fait 456 morts et environ 4 750 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Le nombre de détenus palestiniens en Cisjordanie a atteint plus de 7 990 depuis le 7 octobre 2023. Traduit de l’arabe par Youssef Zyne



