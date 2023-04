Banque : Le capital de la BOAD passe de 1155 milliards à 1709 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 21:01 | | 0 commentaire(s)|

La Banque ouest-africaine de développement vient de connaître une augmentation de 48 % de son capital. Celui-ci est passé de 1 155 milliards de FCfa à 1 709,35 milliards de FCfa. Cette hausse a été approuvée par le Conseil des ministres de l’Umoa lors de sa session du 30 mars dernier, à Dakar. Par la […] La Banque ouest-africaine de développement vient de connaître une augmentation de 48 % de son capital. Celui-ci est passé de 1 155 milliards de FCfa à 1 709,35 milliards de FCfa. Cette hausse a été approuvée par le Conseil des ministres de l’Umoa lors de sa session du 30 mars dernier, à Dakar. Par la même occasion, l’instance ministérielle a entériné la modification des statuts de la Banque, renseigne un communiqué. Cette augmentation du capital s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique Djoliba (2021-2025) qui « ambitionne un changement d’échelle, notamment en termes de niveaux d’activité, renforçant l’action de la Boad, en faveur de ses États membres et du secteur privé de l’Uemoa, et améliorant les conditions de vie des populations de l’Union », rappelle la même note. Pour la souscription dans ce processus, la priorité a été donnée aux actionnaires historiques régionaux, c’est-à-dire les huit États de l’Uemoa et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Sept des huit actionnaires non régionaux ont également participé à cette première étape. Elh. I. THIAM … et affiche un résultat net bénéficiaire de 33,6 milliards de FCfa pour 2022 La Boad enregistre un résultat net bénéficiaire de 33,682 milliards de FCfa, contre 30,824 milliards de FCfa à fin 2021, soit une hausse de 9,27 %, selon un communiqué. Le bénéfice ainsi dégagé renforcera les fonds propres de l’Institution. Quant au total bilan, il s’établit à 3 362,279 milliards de FCfa contre 3 291,286 milliards de FCfa, à la clôture de l’exercice précédent. Par ailleurs, le produit net bancaire, en hausse de 8,66%, est porté à 93,051 milliards de FCfa contre 85,638 milliards de FCfa, au titre de l’exercice 2021. « La Banque a su conserver une structure financière équilibrée tout au long de l’exercice, notamment avec des fonds propres effectifs s’élevant à 1 063,256 milliards de FCfa et représentant 31,62 % du total bilan », se félicite la Boad. À noter que le Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa) a approuvé les comptes de la Boad, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Elh. I. THIAM



Source : Source : https://lesoleil.sn/banque-le-capital-de-la-boad-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager